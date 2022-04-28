Ленд-ліз – наш! Палата представників США підтримала законопроект

Палата представників США підтримала відкриття для України ленд-лізу. "За" проголосувало 417 членів Палати представників.

Про це повідомляє CNN із посиланням на твіттер Палати представників Конгресу.

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Що це означає

На сайті Конгресу США сказано, що цей законопроект тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання чи оренди предметів оборони, якщо предмети оборони призначені для уряду України чи урядів інших країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії до України.

У тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та інших цілей.

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Після ухвалення акта глава Білого Дому зобов'язаний протягом 60 днів встановити прискорені процедури доставки продукції.

Закон про ленд-ліз дозволяє значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги із США. І все це дозволить нам вибити російську армію з нашої території.

Декількома годинами раніше президент США Джозеф Байден заявив, що подає до Сенату новий документ про виділення для України 33 млрд доларів допомоги.

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Скільки США обходиться війна в Україні