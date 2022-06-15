Лето раскрасит Украину! Синоптики рассказали об изменениях погоды

В Украине активизируется жара. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 15 июня сильно порадует. Синоптики Укргидрометцентра обещают на территории тепло и солнце. Но в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами. В целом днем температура воздуха составит 26 градусов тепла. Нелетную погоду прогнозируют в Харькове, Луганске, Донецке и Запорожье. Поэтому жителям этих областей необходимо взять с собой зонтик на улицу.

Вот какой будет погода в Украине и Киеве сегодня, 15 июня.

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В восточной и юго-восточной части будут кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах град и шквалы ветра до 15-20 м/с. На остальной территории день пройдет без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°С, днем 18-23°С, в Карпатах 10-12°С. На остальной территории ночью 10-15°С, на побережье морей местами 17-22°С, днем 22-27°С.

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15 июня в восточной и юго-восточной части прогнозируют грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

Остается первый уровень опасности – желтый.

В Киеве и области день пройдет без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°С, днем 22-27°С. В самой столице ночью будет 13-15°С, днем 23-25°С.

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В этот день во многих регионах будет жарко

В Киевской области будет без осадков

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.