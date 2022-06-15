Літо розфарбує Україну! Синоптики розповіли про зміни погоди

В Україні активізується спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 15 червня дуже порадує. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на території тепло та сонце. Але в деяких регіонах очікуються дощі з грозами. Загалом вдень температура повітря становитиме 26 градусів тепла. Нельотну погоду прогнозують у Харкові, Луганську, Донецьку та Запоріжжі. Тому жителям цих областей необхідно взяти з собою парасольку на вулицю.

Ось якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 15 червня.

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У східній та південно-східній частині будуть короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали вітру до 15-20 м/с. На решті території день пройде без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°С, вдень 18-23°С, у Карпатах 10-12°С. На решті території вночі 10-15°С, на узбережжі морів 17-22°С, вдень 22-27°С.

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15 червня у східній та південно-східній частині прогнозують грози, вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Залишається перший рівень небезпеки – жовтий.

У Києві та області день пройде без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура області вночі 10-15°С, вдень 22-27°С. У самій столиці вночі 13-15°С, вдень 23-25°С.

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Цього дня у багатьох регіонах буде спекотно

На Київщині буде без опадів

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.