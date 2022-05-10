Макрон и Си Цзиньпин полтора часа говорили об Украине – о чем договорились

При подключинии к переговорам Си Цзиньпиня у Путина не останется весомых союзников, занявших нейтралитет в этой войне / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Похоже, Китай подключается к давлению на Россию по прекращению войны в Украине. Об этом может свидетельствовать полуторачасовой разговор президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпинем.
О разговоре сообщается в заявлении Елисейского дворца, передает американский телеканал CNN.
Что известно
В заявлении сказано, что Си Цзиньпин согласился с необходимостью немедленного прекращения огня в Украине во время телефонного разговора с французским политиком Эммануэлем Макроном.
"Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня", — говорится в заявлении.
"Все усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Украины также должны поддерживаться", — добавили в ведомстве.
Ситуация
- По сообщению китайских СМИ, ранее Киев предложил Китаю как постоянному члену Совбеза ООН стать гарантом безопасности Украины.
- Публицист Андрей Пионтковский высказывал мнение, что после окончания войны в Украине проигравшая Россия может оказаться под влиянием Китая.
- До этого момента Пекин получил четкий сигнал, что в случае протягивания руки военной помощи Москве, он также нарвется на мощные санкции, похожие на те, что Запад применил к Кремлю.
- Тем не менее по данным Financial Times, китайские частные нефтеперерабатывающие заводы начали закупать российскую нефть с большими скидками, которые РФ вынуждена была предложить из-за прекращения западными странами покупок сырья и подготовки к введению эмбарго.