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Макрон и Си Цзиньпин полтора часа говорили об Украине – о чем договорились

Ирина Ковальчук
10 мая, 18:44
Китай занял четкую позицию в этой войне

При подключинии к переговорам Си Цзиньпиня у Путина не останется весомых союзников, занявших нейтралитет в этой войне / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Похоже, Китай подключается к давлению на Россию по прекращению войны в Украине. Об этом может свидетельствовать полуторачасовой разговор президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпинем.

О разговоре сообщается в заявлении Елисейского дворца, передает американский телеканал CNN.

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Что известно

В заявлении сказано, что Си Цзиньпин согласился с необходимостью немедленного прекращения огня в Украине во время телефонного разговора с французским политиком Эммануэлем Макроном.

"Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня", — говорится в заявлении.

"Все усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Украины также должны поддерживаться", — добавили в ведомстве.

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Ситуация

  • По сообщению китайских СМИ, ранее Киев предложил Китаю как постоянному члену Совбеза ООН стать гарантом безопасности Украины.
  • Публицист Андрей Пионтковский высказывал мнение, что после окончания войны в Украине проигравшая Россия может оказаться под влиянием Китая.
  • До этого момента Пекин получил четкий сигнал, что в случае протягивания руки военной помощи Москве, он также нарвется на мощные санкции, похожие на те, что Запад применил к Кремлю.
  • Тем не менее по данным Financial Times, китайские частные нефтеперерабатывающие заводы начали закупать российскую нефть с большими скидками, которые РФ вынуждена была предложить из-за прекращения западными странами покупок сырья и подготовки к введению эмбарго.