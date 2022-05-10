Макрон и Си Цзиньпин полтора часа говорили об Украине – о чем договорились

При подключинии к переговорам Си Цзиньпиня у Путина не останется весомых союзников, занявших нейтралитет в этой войне / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Похоже, Китай подключается к давлению на Россию по прекращению войны в Украине. Об этом может свидетельствовать полуторачасовой разговор президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпинем.

О разговоре сообщается в заявлении Елисейского дворца, передает американский телеканал CNN.

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Что известно

В заявлении сказано, что Си Цзиньпин согласился с необходимостью немедленного прекращения огня в Украине во время телефонного разговора с французским политиком Эммануэлем Макроном.

"Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня", — говорится в заявлении.

"Все усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Украины также должны поддерживаться", — добавили в ведомстве.

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Ситуация