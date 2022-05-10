Макрон та Сі Цзіньпін півтори години говорили про Україну – про що домовилися

При підключенні до переговорів Сі Цзіньпіня у Путіна не залишиться вагомих союзників, які посіли нейтралітет у цій війні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Схоже, Китай підключається до тиску на Росію щодо припинення війни в Україні. Про це може свідчити півторагодинна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з головою КНР Сі Цзіньпінем.
Про розмову повідомляється у заяві Єлисейського палацу, передає американський телеканал CNN.
Що відомо
У заяві йдеться, що Сі Цзіньпін погодився з необхідністю негайного припинення вогню в Україні під час телефонної розмови з французьким політиком Еммануелем Макроном.
"Глави двох держав підтвердили свою прихильність до поваги територіальної цілісності та суверенітету України та домовилися про терміновість досягнення припинення вогню", – йдеться у заяві.
"Усі зусилля з надання гуманітарної допомоги населенню України також мають підтримуватись", – додали у відомстві.
Ситуація
- За повідомленням китайських ЗМІ, раніше Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки України.
- Публіцист Андрій Піонтковський висловлював думку, що після закінчення війни в Україні Росія може опинитися під впливом Китаю.
- До цього моменту Пекін отримав чіткий сигнал, що у разі простягання руки військової допомоги Москві, він також нарветься на потужні санкції, схожі на ті, що Захід застосував до Кремля.
- Однак за даними Financial Times, китайські приватні нафтопереробні заводи почали закуповувати російську нафту з великими знижками, які РФ змушена була запропонувати через припинення західними країнами покупок сировини та підготовку до запровадження ембарго.