Макрон та Сі Цзіньпін півтори години говорили про Україну – про що домовилися

При підключенні до переговорів Сі Цзіньпіня у Путіна не залишиться вагомих союзників, які посіли нейтралітет у цій війні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Схоже, Китай підключається до тиску на Росію щодо припинення війни в Україні. Про це може свідчити півторагодинна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з головою КНР Сі Цзіньпінем.

Про розмову повідомляється у заяві Єлисейського палацу, передає американський телеканал CNN.

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Що відомо

У заяві йдеться, що Сі Цзіньпін погодився з необхідністю негайного припинення вогню в Україні під час телефонної розмови з французьким політиком Еммануелем Макроном.

"Глави двох держав підтвердили свою прихильність до поваги територіальної цілісності та суверенітету України та домовилися про терміновість досягнення припинення вогню", – йдеться у заяві.

"Усі зусилля з надання гуманітарної допомоги населенню України також мають підтримуватись", – додали у відомстві.

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Ситуація