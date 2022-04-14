Макрон & Ле Пен. Выборы во Франции на грани статистической погрешности

Кто из них будет следующим президентом Франции, эксперты не берутся предсказывать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Через неделю, 24 апреля граждане Франции будут выбирать себе президента на пять ближайших лет. Как и в 2017 году во втором туре встретятся теперь уже действующий президент Эммануэль Макрон, который получил в первом туре 28% голосов и лидер крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (23%). Казалось бы, интриги нет. Однако на этот раз все не так однозначно.

Портал Сегодня изучил шансы кандидатов.

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Рейтинги

Пять лет назад во втором туре выборов Макрон получил поддержку 66,1% граждан, принявших участие в голосовании. Ле Пен довольствовалась 33,9%.

Сейчас, по мнению экспертов, разрыв между оппонентами может быть на уровне статистической погрешности. По данным американской медиа-организации Politico, рейтинг президента 53%, у его соперницы – 47%. Нынешний рейтинг Макрона на 13% ниже, чем он получил на выборах в 2017 году.

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Эксперты отмечают, что при наличие достаточного количества еще неопределившихся французов с таким рейтингом можно ожидать сюрприза в результатах голосования в случае низкой явки избирателей 24 апреля.

Провалы Макрона

Французам придется выбирать между провалами Макрона в первую очередь во внутренней политике и пророссийской Ле Пен.

В период своего президентства Макрон пережил несколько масштабных акций протеста. В 2018 году Франция столкнулась с самыми агрессивными протестами так называемых "желтых жилетов". Тогда французов сначала не устроило намерение Макрона повысить налог на углеродное топливо ради борьбы за экологию, а потом вспомнили ему трудовую реформу с упрощением процедуры увольнения работников и ужесточение антитеррористического закона.

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Вторая волна масштабных протестов прокатилась в период пандемии COVID-19. С середины 2021 года до весны 2022 года десятки тысяч французов протестовали против введения так называемого "паспорта здоровья" (свидетельства о вакцинации) и запрета на работу ряду невакцинированных специалистов.

Сейчас Макрон идет на выборы тоже с программой не очень популярных реформ. Например, он выступает за постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет. Хотя и предлагает снижение налогов на 15 млрд евро в год для домашних хозяйств и предприятий.

Козыри Ле Пен

Эксперты отмечают, что на фоне существующего недовольства правлением Макрона в случае объявления Ле Пен о новых политических и экономических переменах у нее есть шанс обойти конкурента. Сейчас она довольно удачно построила свою предвыборную кампании на критике бездействия власти на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции. Также она обещает отменить подоходный налог для лиц моложе 30 лет и освободить компании от налоговых отчислений, если они повысят минимальную зарплату сотрудникам на 10%. Обещает Ле Пен разобраться с мигрантами – власти будут жестче высылать нелегалов.

А сейчас пытается отделаться от мнения, что она является пророссийским кандидатом. 13 апреля Ле Пен заявила, что обвинения ее в близости к России являются "несправедливыми", и повторила, что она изменила свою позицию в отношении Кремля после войны в Украине.

"До начала войны в Украине я действительно считала, что в интересах Франции снова установить более тесные связи с Россией и… не допустить, чтобы Россия построила такой прочный союз с Китаем", — передает агентство Reuters слова Ле Пен.

День голосования покажет, насколько французы забыли визит Ле Пен в Москву в 2017 году, во время которого она высоко оценила "новое видение" мировой политики российским президентом и взяла кредит на финансирование своей партии.

Рукопожатие, которое может стоить президентства

По сообщениям, Ле Пен готовилась на этих выборах также использовать "великий прогресс Москвы". Однако после начала войны в Украине ее штаб вынужден был выбросить на помойку более миллиона листовок с фото рукопожатия их лидера и Путина.

Итог первого тура

Как написала сразу после результатов первого тура французская газета Le Monde, страна оказалась расколота.

"Франция белых воротничков и пенсионеров против Франции служащих и рабочих, Франция больших городов против сельской Франции, европейская Франция против Франции национального суверенитета", – написало издание.

Прогноз

"Несмотря на разрыв в первом туре между Макроном и Ле Пен, результат второго тура непредсказуем", – пишет одна из крупнейших французских газет Libération. Крушение традиционных правых и левых сил, "республиканцев" и Социалистической партии, лишает действующего президента автоматической победы во втором туре.

"Несмотря на то, что Макрон опередил Ле Пена на 5% в первом туре, теперь Макрон должен убедить гораздо более широкий круг электората, а именно левых избирателей, поддержать его во втором туре. Макрон может столкнуться с гораздо более жесткой гонкой против Ле Пен, чем в 2017 году, причем по всей стране", – пишет Politico.

В первую очередь президент должен убедить сторонников левых кандидатов, в том числе показавшего третий результат Жан-Люка Меланшона из партии "Непокоренная Франция" (22,2%). Как пишет профессор французской и европейской политики Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Филипп Марльер, Меланшон и в целом левые кандидаты не хотят открыто призывать голосовать за Макрона, что повысит шанс на победу Ле Пен.

"Макрон является единственной целью непостоянного и разгневанного электората. Были созданы условия для того, чтобы Франция получила президентом крайне правого. Раньше такой возможности не было", – считает Марльер.