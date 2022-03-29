Мариуполь готов сражаться долго. Арестович раскрыл детали битвы за город

Арестович верит в армию Украины и "Азов" / Коллаж "Сегодня"

У Мариуполя есть потенциал на ведение обороны еще несколько месяцев. Однако сегодня здесь главный вопрос – мирные жители, против которых Россия совершает военные преступления.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью изданию Би-Би-Си News Україна.

Реклама

Позиция

"У Мариуполя есть задание держаться. И командир полка "Азов" сказал, что Мариуполь на самом деле удерживает значительные силы врага, которые не были перекинуты на другие участки фронта. И чем дольше они там удерживают, тем больше они дают шансов, в том числе военному и политическому руководству Украины и международному сообществу, принять меры, которые, во-первых, обезопасят мирных жителей Мариуполя, потому что эвакуация идет, идет каждый день. А во-вторых, дают возможность продержаться защитникам Мариуполя, пока мы что-то сможем сделать в военном плане", – считает Арестович.

"Сейчас попытки добить Мариуполь и его окружить – это будет одной из главных задач России. И я сразу скажу, что там будет не так весело, как было и до сих пор. Будет очень тяжело на самом деле, и непонятно, чем закончится. Будет ли успех у нас или у них – это большой вопрос. 50 на 50. Однако все их попытки перейти на линию Винница – Житомир, захватить Киев и так далее – где эти все попытки? Нет. Как и 40% состава всех вооруженных сил Российской Федерации. Ни одна армия в мире не может себе позволить потерять 40% всех своих вооруженных сил во время одной военной операции. И для них это катастрофа уже", – отметил Арестович.

Деблокада

Арестович отметил, что шанс на деблокаду есть. Однако для этого необходимо провести подготовительные мероприятия.

Реклама

"Один из пунктов поставок и усиления российских войск под Мариуполем был порт Бердянск. Потому что переброска морем – это на сегодня один из самых эффективных способов, помимо железной дороги. Так вот, железную дорогу наши партизаны им покоцали, и они начали перебрасывать морем. И после того, как туда прилетела ракета, мы уже поставили точку на попытке снабжения морем. Уже одним этим мы сильно помогли защитникам Мариуполя держаться дальше", – говорит советник главы Офиса президента Украины.

Мирные жители

По мнению Арестовича, взять Мариуполь, который поделен на четыре больших района, очень непросто.

"Наши военные там уничтожили шесть старших командиров. Они действуют очень профессионально. И могут обороняться там еще долго. Вопрос в том, что если взять оставшиеся там капитальные сооружения, то там можно держаться месяцами. А если учитывать, что совпадают калибры оружия и в ближнем бою можно забирать боеприпасы, этого хватит, чтобы вести там бои долго. Однако вопрос Мариуполя – это вопрос мирных жителей. Их необходимо убирать оттуда. А россияне там совершают военные преступления – часть людей они вывозят в Россию", – отметил Арестович.

Реклама

Обстановка в Мариуполе