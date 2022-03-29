Маріуполь готовий битися довго. Арестович розкрив деталі битви за місто

Арестович вірить в армію України та "Азов" / Колаж "Сьогодні"

Маріуполь має потенціал для ведення оборони ще кілька місяців. Однак сьогодні тут головне питання – мирні жителі, проти яких Росія вчиняє воєнні злочини.

На цьому наголосив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю виданню Бі-Бі-Сі News Україна.

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Позиція

"У Маріуполя є завдання триматися. І командир полку "Азов" сказав, що Маріуполь насправді утримує значні сили ворога, які були перекинуті на інші ділянки фронту. І чим довше вони там утримують, тим більше вони дають шансів, зокрема військовому та політичному керівництву України і міжнародній спільноті, вжити заходів, які по-перше убезпечать мирних жителів Маріуполя, бо евакуація іде, іде щодня. А по-друге, дають змогу протриматися захисникам Маріуполя, допоки ми щось зможе зробити у воєнному плані", – вважає Арестович.

"Зараз спроби добити Маріуполь та його оточити – це буде одним із головних завдань Росії. І я одразу скажу, що там буде не так весело, як було й досі. Буде дуже тяжко насправді, і незрозуміло, чим закінчиться. Чи буде успіх у нас чи у них – це велике питання. 50 на 50. Проте всі їхні спроби перейти на лінію Вінниця – Житомир, захопити Київ тощо – де ці всі спроби? Нема. Як і 40% складу всіх збройних сил Російської Федерації. Жодна армія у світі не може собі дозволити втратити 40% всього свого складу під час однієї воєнної операції. І для них це катастрофа вже", – зазначив Арестович.

Деблокада

Арестович наголосив, що шанс на деблокаду є. Однак для цього потрібно провести підготовчі заходи.

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"Один із пунктів постачання та посилення російських військ під Маріуполем був порт Бердянськ. Тому що перекидання морем – це на сьогодні один з найефективніших способів, крім залізниці. Так от, залізницю наші партизани їм покоцали, і вони почали перекидати морем. І після того, як туди прилетіла ракета, ми вже поставили крапку на спробі постачання морем. Вже самим цим ми сильно допомогли захисникам Маріуполя триматися далі", – каже радник глави Офісу президента України.

Мирні жителі

На думку Арестовича, взяти Маріуполь, який поділений на чотири великі райони, дуже непросто.

"Наші військові там знищили шість старших командирів. Вони діють дуже професійно. І можуть оборонятися там ще довго. Питання в тому, якщо взяти капітальні споруди, що там залишилися, то там можна триматися місяцями. А якщо враховувати, що збігаються калібри зброї і в ближньому бою можна забирати боєприпаси, цього вистачить, щоб вести там бої довго.Однак питання Маріуполя – це питання мирних жителів. Їх необхідно прибирати звідти. А росіяни там скоюють воєнні злочини – частину людей вони вивозять до Росії", – зазначив Арестович.

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Обстановка в Маріуполі