Мариуполь сейчас деблокировать невозможно – Арестович

Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что деблокада Мариуполя военным путем пока невозможна, но на военном уровне делается все возможное, чтобы поддержать защитников города.

Об этом он сообщил в интервью Марку Фейгину.

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По словам Арестовича, приняты все гуманитарные и политические меры для деблокады города. Вопросы на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент где-то на 10-11 день войны, после того как Мариуполь полностью окружили, после того как ударили по роддому, сделал Мариуполь для себя темой номер один", – отметил он.

Арестович добавил, что о ситуации проинформированы все лидеры ведущих стран, главы мировых церквей, международные гуманитарные организации, чтобы повлиять на российскую сторону и выпустить из города хотя бы мирных жителей.

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По его словам, эти усилия, включая переговорную группу, дали результат. Поначалу людей начали выпускать из Мариуполя на личном транспорте. Допущены эвакуационные автобусы (в Бердянск) для вывоза мариупольцев в Запорожье. Так удалось спасти 150 тысяч человек.

По словам советника главы ОП, для поддержки Мариуполя предпринимают следующие шаги:

снабжение российских войск прерывалось под Мариуполем повреждением железной дороги Крым – Мелитополь;

украинские защитники наносили удары по порту Бердянска;

в Мариуполь летали украинские вертолеты, вывозили раненых и завозили боеприпасы и оборудование. Позже один из вертолетов сбит, а бойцы попали в плен, после чего маршрут стал известным и его нельзя повторять;

командование Вооруженных cил Украины делает любые возможные движения в Запорожье, чтобы часть войск, которые могли пойти на Мариуполь, пошли на фланг в Запорожскую область. Военные делают все, что могут.

Ситуация в Мариуполе