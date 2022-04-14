Медведчука лишат мандата, а оккупанты наступают на Донбасс: заявления властей за 14 апреля

Зеленский о планах оккупантов и Медведчука / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские захватчики усиливают свою активность на восточном и южном направлениях Украины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары. Кроме этого, в Верховной Раде заявили, что не могут мгновенно лишить обвиняемого в госизмене главу партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука депутатского мандата, потому что нужно получить решение суда.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 14 апреля.

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Оккупанты усиливают активность на востоке и юге

Российские оккупанты усиливают свою активность на восточном и южном направлениях Украины, продолжая наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент заявил, что российские оккупанты заводят новые колонны техники и ищут резервы.

"Пытаются забрать в свои войска жителей юга нашей страны – т.е. еще из этих временно оккупированных районов в дополнение к так называемой "мобилизации" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – отметил он.

По мнению Зеленского, эта "лихорадочная активность" оккупантов свидетельствует об их неуверенности.

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"О том, что, даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "вообще", российские военные сомневаются в своей способности сломать нас, сломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались", – сказал Зеленский.

Людей с проукраинской позицией похищают и пытают оккупанты

В Херсоне российские захватчики создали тюрьму для пыток украинцев. В ней издеваются над людьми, которые не согласны с оккупационным режимом. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

"Более месяца остается в рашистской оккупации Херсон и большая часть Херсонской области... Продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией. По информации областной прокуратуры, в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста. Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", — сообщила Денисова.

Зеленский обратился к парламенту и народу Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления нашей страны после того, как закончится начатая Россией война. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

"Обратился к парламенту и народу Эстонии. Поблагодарил за помощь, оказанную Украине, в том числе и оружие. Также призвал Эстонию присоединиться к проекту восстановления Украины после войны", — сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о сотрудничестве с Эстонией в области цифровизации. Он подчеркнул, что после войны это может стать еще более масштабным проектом для восстановления государственных и бизнес цифровых систем, киберзащиты и восстановления соответствующих образовательных учреждений.

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У экспертной группы есть план, как усилить санкции против РФ

Группа международных экспертов под руководством дипломата Майкла Макфола и главы Офиса президента Андрея Ермака рассмотрела западную санкционную политику. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми пользуется постоянно Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это было ощутимо для Москвы", – заявил Зеленский.

Кроме этого, он отметил, что прежде всего необходимо нефтяное эмбарго, а также "четкая готовность Европы к отказу от всех российских энергоносителей". По его мнению, Евросоюз должен перестать "спонсировать российскую военную машину".

Россия ответит за все преступления

За все свои военные преступления на территории Украины Россия будет отвечать перед международным трибуналом. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, Россия в очередной раз начала угрожать, что выпустит ракеты по Киеву, но военные готовы к любым сценариям.

"Россия своими провокациями "готовит повод для очередных угроз", и уже они заговорили о ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям, и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – написал Ермак.

Накануне Минобороны РФ пригрозило нанести удары по "центрам принятия решений", в частности в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

"Если такие случаи продолжатся, то ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", – шла речь в заявлении.

Стефанчук рассказал, когда Медведчука лишат мандата нардепа

В Верховной Раде не могут мгновенно лишить обвиняемого в госизмене главу партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука депутатского мандата. Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире "Украина 24" в рамках телевизионного марафона.

"В соответствии с Конституцией есть семь случаев лишения депутатского мандата. Мы знаем, что относительно Медведчука ведется криминальное производство, и как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, это будет основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", - отметил Руслан Стефанчук.

Относительно дальнейшей судьбы парламентской фракции ОПЗЖ Стефанчук отметил, что не хочет сейчас анонсировать дальнейшие действия, однако они будут.

"Я думаю, в ближайшее время такой фракции в парламенте Украины не будет", – все, что сказал по данному вопросу спикер парламента.

С каждым членом ОПЗЖ разберутся отдельно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что с каждым членом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут разбираться отдельно. Об этом Данилов сказал в эфире телеканала "Рада".

Он напомнил, что для коллаборантов предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, часть депутатов ОПЗЖ "под опекой СБУ", а на остальных заводят дела.

"Я бы хотел, чтобы была упрощена процедура, как во время войны. Но наш законодатель довольно таки демократичный. Нам нужно проходить демократическую процедуру, чтобы доказать, что этот человек является коллаборантом", – заявил Данилов.

Также он призвал депутатов разработать упрощенную процедуру для того, чтобы ускорить наказание коллаборантов.

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