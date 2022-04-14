Медведчука позбавлять мандата, а окупанти наступають на Донбас: заяви влади за 14 квітня

Зеленський про плани окупантів та Медведчука / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники посилюють свою активність на східному та південному напрямках України. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів. Крім того, у Верховній Раді заявили, що не можуть миттєво позбавити обвинуваченого в держзраді голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука депутатського мандату, бо треба отримати рішення суду.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 14 квітня

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Окупанти посилюють активність на сході та півдні

Російські окупанти посилюють свою активність на східному та південному напрямках України, продовжуючи завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент заявив, що російські окупанти заводять нові колони техніки та шукають резерви.

"Намагаються забрати до своїх військ жителів півдня нашої країни – тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додаток до так званої "мобілізації" в окремих районах Донецької та Луганської областей", – зазначив він.

На думку Зеленського, ця "лихоманкова активність" окупантів свідчить про їхню невпевненість.

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"Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки та значну кількість солдатів, яких командування не шкодує від слова "взагалі", російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їх сумніви справдилися", – сказав Зеленський.

Людей з проукраїнською позицією викрадають та катують окупанти

У Херсоні російські загарбники створили в'язницю для тортур українців. У ній знущаються з людей, які не згодні з окупаційним режимом. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

"Понад місяць залишається в рашистській окупації Херсон та більша частина Херсонської області... Тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією. За інформацією обласної прокуратури, в заручниках російських бойовиків перебувають 137 осіб, зокрема 4 журналісти. Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом", — повідомила Денісова

Зеленський звернувся до парламенту та народу Естонії

Президент України Володимир Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту відновлення нашої країни після того, як закінчиться розпочата Росією війна. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

"Звернувся до парламенту та народу Естонії. Подякував за допомогу, надану Україні, зокрема і зброю. Також закликав Естонію приєднатися до проекту відновлення України після війни", – повідомив Зеленський.

Крім того, президент розповів про співпрацю з Естонією у сфері цифровізації. Він підкреслив, що після війни це може стати ще більш масштабним проєктом для відновлення державних та бізнес-цифрових систем, кіберзахисту та відновлення відповідних освітніх закладів.

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Експертна група має план, як посилити санкції проти РФ

Група міжнародних експертів під керівництвом дипломата Майкла Макфола та голови Офісу президента Андрія Єрмака розглянула західну санкційну політику. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Групою підготовлені конкретні пропозиції, як можна прибрати санкційні лазівки, якими користується Росія, і як негайно посилити санкції, щоб це було відчутно для Москви", – заявив Зеленський.

Крім цього, він зазначив, що насамперед потрібне нафтове ембарго, а також "чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв". На його думку, Євросоюз має припинити "спонсувати російську військову машину".

Росія відповість за всі злочини

За свої військові злочини на території України Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом. Про це у своєму telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Росія вкотре почала загрожувати, що випустить ракети по Києву, але військові готові до будь-яких сценаріїв.

"Росія своїми провокаціями "готовить привід для чергових загроз", і вже вони заговорили про ракетні удари по Києву. Ми готові до будь-яких сценаріїв, і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", – написав Єрмак.

Напередодні Міноборони РФ пригрозило завдати ударів по "центрам прийняття рішень", зокрема у Києві, у разі "диверсій" та завдання ударів українськими військами по об'єктах у Росії.

"Якщо такі випадки продовжаться, то ЗС РФ завдадуть ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві", – йшлося у заяві.

Стефанчук розповів, коли Медведчука позбавлять мандата нардепа

У Верховній Раді не можуть миттєво позбавити обвинуваченого у держзраді голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука депутатського мандата. Про це речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в ефірі "Україна 24" в рамках телевізійного марафону.

"Відповідно до Конституції є сім випадків позбавлення депутатського мандату. Ми знаємо, що щодо Медведчука ведеться кримінальне провадження, і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке набуло чинності, це буде підставою, щоб позбавити його депутатського мандату", – зазначив Руслан Стефанчук.

Щодо подальшої долі парламентської фракції ОПЗЖ Стефанчук зазначив, що не хоче зараз анонсувати подальші дії, проте вони будуть.

"Я думаю, найближчим часом такої фракції в парламенті України не буде", – все, що сказав з цього питання спікер парламенту.

З кожним членом ОПЗЖ розберуться окремо

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що з кожним членом партії "Опозиційна платформа – За життя" розбиратимуться окремо. Про це Данілов сказав у ефірі телеканалу "Рада".

Він нагадав, що для колаборантів передбачено кримінальну відповідальність. За його словами, частина депутатів ОПЗЖ "під опікою СБУ", а на решту заводять справи.

"Я хотів би, щоб була спрощена процедура, як під час війни. Але наш законодавець досить демократичний. Нам потрібно проходити демократичну процедуру, щоб довести, що ця людина є колаборантом" , – заявив Данілов.

Також він закликав депутатів розробити спрощену процедуру для прискорення покарання колаборантів.

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