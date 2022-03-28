Мэр Балаклеи перешел на сторону оккупантов — глава Харьковской ОВА

Столбовой предал Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Председатель Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. Он публично это заявил жителям общины.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", — отметил Синегубов.

За государственную измену Столбовому грозит 15 лет или пожизненное заключение.

В Геническе оккупанты начали выдавать "пенсии" рублями

Российские оккупанты в Геническе начали выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях.

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля заканчивается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривны. Но напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу", – сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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