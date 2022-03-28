Мер Балаклії перейшов на бік окупантів — голова Харківської ОВА

Столбовий зрадив Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Він публічно це заявив жителям громади.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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"Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста", — зазначив Синєгубов.

За державну зраду Столбовому загрожує 15 років або довічне ув'язнення.

У Генічеську окупанти почали видавати "пенсії" рублями

Російські окупанти в Генічеську почали виплачувати "пенсію" місцевим жителям у рублях.

"Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у міняйл, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні. Але нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати, це пришвидшить нашу перемогу", – повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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