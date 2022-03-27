Мэр Мариуполя объяснил, почему жителей вывозят в захваченный РФ Бердянск

Из Мариуполя пытаются эвакуировать людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей Мариуполя, который постоянно находится под обстрелами оккупантов, эвакуируют в Бердянск, после чего везут в Запорожье. Хотя Бердянск – оккупированный город, по нему пока не стреляют.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.

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"Там (в Бердянске, – Ред.) сейчас не стреляют. Поэтому мы вывозим, размещаем. Есть центры, в которых мы можем накормить людей и привезти в Запорожье. В нем мы тоже организовали питание, а потом люди разъезжаются дальше по всей Украине", – сказал мэр.

Как выводили людей?

Бойченко рассказал, что коммунальные службы и волонтеры в городе объявляли людям, что можно выходить через коридор. Однако режима тишины как не было, так и нет – люди шли под обстрелами.

"Кто-то на автомобилях, а кто-то просто пешком шел в сторону побережья. Уже там на попутках и волонтерскими маршрутами мы доставляли людей в Бердянск, а уже из Бердянска в Запорожье", - сказал он.

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Из Бердянска в Запорожье вывезли 48 автобусов с людьми – удалось эвакуировать 3,5 тысячи человек.

"Люди находятся в разном состоянии – подавлены, напуганы и растеряны. В глаза очень сложно смотреть. Я вижу в глазах пустоту, грусть и страх — больше ничего", – добавил мэр.