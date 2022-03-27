Мер Маріуполя пояснив, чому жителів вивозять до захопленого РФ Бердянська

З Маріуполя намагаються евакуювати людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителів Маріуполя, який постійно перебуває під обстрілами окупантів, евакуюють до Бердянська, після чого везуть до Запоріжжя. Хоча Бердянськ – окуповане місто, по ньому поки що не стріляють.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.

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"Там (у Бердянську, – Ред.) зараз не стріляють. Тому ми вивозимо, розміщуємо. Є центри, в яких ми можемо нагодувати людей та привезти до Запоріжжя. У ньому ми теж організували харчування, а потім люди роз'їжджаються далі по всій Україні", – сказав мер.

Як виводили людей?

Бойченко розповів, що комунальні служби та волонтери у місті оголошували людям, що можна виходити через коридор. Проте режиму тиші як не було, так і немає – люди йшли під обстрілами.

"Хтось автомобілями, а хтось просто пішки йшов у бік узбережжя. Вже там попутками та волонтерськими маршрутами ми доставляли людей до Бердянська, а вже з Бердянська до Запоріжжя", – сказав він.

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З Бердянська до Запоріжжя вивезли 48 автобусів з людьми – вдалося евакуювати 3,5 тисяч людей.

"Люди перебувають у різному стані – пригнічені, налякані та розгублені. У вічі дуже складно дивитися. Я бачу в очах порожнечу, смуток і страх – більше нічого", – додав мер.