Мэр Мариуполя рассказал, сколько жителей города оккупанты вывезли в Россию и "ДНР"

Вадим Бойченко: "Городские службы формируют списки людей, покинувших Мариуполь". Фото: коллаж "Сегодня"

Почти 40 тысяч жителей Мариуполя вывезены в так называемую "ДНР" и Россию. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью РБК-Украина.

По словам Бойченко, сегодня коммунальные работники городских служб формируют списки людей, покинувших Мариуполь.

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"Формируем списки, прорабатываем их, проверяем, чтобы это были действительно наши мариупольцы. И теперь у нас уже есть такая статистика. По нашим приблизительным оценкам, почти 40 тысяч населения уже поехали в "ДНР" и в Россию", – отметил градоначальник.

Бойченко также добавил, что зафиксированы случаи, когда мариупольцы просят помочь им вернуться из вынужденной депортации.

"Наши работники, руководители предприятий коммунальной сферы или мои соседи звонят нам и просят вызволить их из депортации, в которую они, к сожалению, попали не по своему желанию", – рассказал мэр Мариуполя.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты насильно вывозят украинцев в Таганрог и на Сахалин.

Также мы информировали, что российские захватчики обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, для возобновления разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры Мариуполя понадобится не менее 10 миллиардов долларов.