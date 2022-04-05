Мер Маріуполя розповів, скільки жителів міста окупанти вивезли до Росії та "ДНР"

Вадим Бойченко: "Міські служби формують списки людей, які покинули Маріуполь". Фото: колаж "Сьогодні"

Майже 40 тисяч мешканців Маріуполя вивезені в так звану "ДНР" та Росію. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Бойченка, сьогодні комунальні працівники міських служб формують списки людей, які залишили Маріуполь.

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"Формуємо списки, опрацьовуємо їх, перевіряємо, щоб це були справді наші маріупольці. І тепер у нас вже є така статистика. За нашими приблизними оцінками, майже 40 тисяч населення вже поїхали до "ДНР" та Росії", – зазначив градоначальник.

Бойченко також додав, що зафіксовані випадки, коли маріупольці просять допомогти їм повернутись з вимушеної депортації.

"Наші працівники, керівники підприємств комунальної сфери чи мої сусіди дзвонять нам і просять визволити їх з депортації, в яку вони, на жаль, потрапили не за своїм бажанням", – розповів мер Маріуполя.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти насильно вивозять українців у Таганрог та на Сахалін.

Також ми інформували, що російські загарбники обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення зруйнованої російськими окупантами інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів.