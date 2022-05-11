Меркель могла бы договориться с Путиным о прекращении войны – посол

Андрей Мельник считает, что Меркель и Путин могли бы договориться о прекращении войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла бы убедить президента РФ Владимира Путина закончить войну против Украины. Киев не отказался бы от такой помощи. Ведь Меркель многие годы поддерживала доверительные отношения с главой Кремля.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Merkur.de.

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На вопрос, может ли Меркель стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, посол ответил, что это вполне представимый сценарий.

"К сожалению, Меркель определенно решила не включаться активно в сегодняшнюю политическую повестку. Однако, если она чувствует, что может помочь закончить эту проклятую войну, ее участие, конечно, очень приветствовалось бы, тем более что она на протяжении десятилетий поддерживает весьма доверительные отношения с Путиным", – сказал посол.

Германия и Франция настаивают на переговорах

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.

"Мы по-прежнему сосредоточены на нашей цели: сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня, помочь Украине вести переговоры на условиях, которые она определит, потому что наша позиция состоит в том, чтобы отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал Макрон.

Он добавил, что немедленное прекращение огня и в дальнейшем остается необходимым условием для успеха переговоров, а окончательный вывод российских войск является их целью.

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