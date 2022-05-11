Меркель могла б домовитися з Путіним про припинення війни – посол

Андрій Мельник вважає, що Меркель та Путін могли б домовитися про припинення війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель могла б переконати президента РФ Володимира Путіна закінчити війну проти України. Київ не відмовився б від такої допомоги. Адже Меркель багато років підтримувала довірчі стосунки із главою Кремля.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Merkur.de.

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На запитання, чи може Меркель стати посередником у переговорах між Росією та Україною, посол відповів, що це цілком уявний сценарій.

"На жаль, Меркель напевно вирішила не включатися активно до сьогоднішнього політичного порядку денного. Проте, якщо вона відчуває, що може допомогти закінчити цю прокляту війну, її участь, звичайно, дуже віталася б, тим більше що вона протягом десятиліть підтримує дуже довірчі відносини з Путіним", – сказав посол.

Німеччина та Франція наполягають на переговорах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон наполягають на проведенні переговорів щодо припинення вогню на умовах, які вирішить для себе Україна.

"Ми, як і раніше, зосереджені на нашій меті: зробити все можливе, щоб домогтися припинення вогню, допомогти Україні вести переговори на умовах, які вона визначить, тому що наша позиція полягає в тому, щоб відстоювати суверенітет та територіальну цілісність України", – сказав Макрон.

Він додав, що негайне припинення вогню і надалі залишається необхідною умовою для успіху переговорів, а остаточне виведення російських військ є їхньою метою.

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