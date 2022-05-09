"Мы должны совместно уничтожить военные силы РФ" — спикер сейма Латвии

Латвия / Фото: Верховная Рада, Коллаж: Сегодня

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк провела рабочую встречу со спикером Саейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце. Встреча состоялась в парламенте Латвии в Риге, в рамках официального визита заместителя председателя Верховной Рады.

Елена Кондратюк отметила огромную поддержку украинского народа со стороны Латвии и лично госпожи спикера Инары Мурниеце, которую Украина испытывает с начала масштабного вторжения.

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"Как проявление политической решительности и личной смелости мы воспринимаем то, что вместе со спикерами Парламентов Литвы и Эстонии вы были первыми среди европейских коллег и совершили визит солидарности в Киев уже 23 марта", — отметила Елена Кондратюк.

Она добавила, что это большая честь — совершить визит в дружественную Латвию в знаковый для Украины день, ведь благодаря решению Саейма 9 мая в Латвии признан Днем памяти пострадавших и погибших в Украине.

"Поражена тем, сколько украинских флагов мы здесь увидели, и улыбками, когда люди слышат украинский язык. От имени Верховной Рады Украины, председателя парламента Руслана Стефанчука и президента Украины Владимира Зеленского, хочу выразить благодарность парламенту Латвии за все политические решения, принятые для поддержки Украины и осуждения российской агрессии", – подчеркнула вицеспикер парламента Украины.

Заместитель председателя Верховной Рады добавила, что речь идет о признании Латвией геноцида Украинского народа, принципиальном отказе от импорта российских энергоносителей, усилении санкций против РФ, расторжении торговых отношений с Россией, предоставлении Украине ощутимой военной поддержки, в частности, ПЗРК "Стингер", гуманитарной помощи и адвокации. Украины в процессе предоставления статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Все эти политические решения, которые вы быстро приняли в Парламенте, являются проявлением большого акта смелости, ответственности и солидарности с Украиной. Ваше лидерство является примером для всего мира", — отметила Елена Кондратюк.

Также заместитель председателя Верховной Рады подчеркнула необходимость пересмотреть действующую систему международной безопасности, ведь Украина не испытала той помощи от ООН, на которую рассчитывала как государство-основатель этой организации.

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"Когда в мире в эти дни чествуют жертв Второй мировой войны и отмечают победу над нацизмом, сегодня на фоне российской агрессии лозунг "Никогда снова!" приобретает новое значение. Украина сегодня защищает не только себя, но всю Европу и демократический мир. Убеждена, что мы вместе с вами, нашими друзьями и союзниками, победим рашизм так же, как в свое время нацизм", — отметила Елена Кондратюк.

Со своей стороны, спикер Саэйма Латвии Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвия и дальше будет делать все возможное для поддержки Украины: как военной, так и помощи вынужденным переселенцам из Украины в Латвию и адвокации членства Украины в ЕС.

"Латвия уже предоставила военную поддержку Украины в размере 30% нашего военного бюджета. Я восхищаюсь мужеством и стойкостью защитников Украины и жителей ваших городов. После зверств в Буче Европа и мир не могут сказать, что ничего не знали. Мы должны совместно победить Россию, полностью уничтожить военные силы РФ, ослабить ее экономически и исключить из всех международных организаций", — подчеркнула Инара Мурниеце.

В то же время Елена Кондратюк поблагодарила за поддержку со стороны Латвии по совместному делу о привлечении к ответственности виновных в ужасных военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных российскими захватчиками в пригородах Киева, Бучи, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене, а также в Мариуполе и других населенных пунктах.

Заместитель председателя Верховной Рады предложила Латвии принять участие в восстановлении г. Буча Киевской области.

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"Вы рассказывали, что Буча переводится с латвийского как "дружеский поцелуй". Я надеюсь, что с вашей помощью и лидерством город Буча получит очень много дружеских поцелуев от Латвии, взяв шефство на восстановление и возвращение города к жизни", — обратилась к Инаре Мурниеце Елена Кондратюк.

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