"Маємо спільно знищити військові сили РФ" — спікер сейму Латвії

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Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк провела робочу зустріч зі спікеркою Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце. Зустріч відбулася у парламенті Латвії у Ризі, у рамках офіційного візиту заступниці голови Верховної Ради.

Олена Кондратюк зауважила про величезну підтримку українського народу зі сторони Латвії та особисто пані спікерки Інари Мурнієце, яку Україна відчуває від початку масштабного вторгнення.

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"Як прояв політичної рішучості та особистої сміливості ми сприймаємо те, що разом зі спікерами Парламентів Литви та Естонії ви були першими серед європейських колег та здійснили візит солідарності до Києва вже 23 березня", — наголосила Олена Кондратюк.

Вона додала, що це велика честь здійснити візит до дружньої Латвії у знаковий для України день, адже завдяки рішенню Саейму 9 травня у Латвії визнано Днем пам'яті постраждалих та загиблих в Україні.

"Вражена тим, скільки українських прапорів ми тут побачили та посмішок, коли люди чують українську мову. Від імені Верховної Ради України, голови парламенту Руслана Стефанчука та президента України Володимира Зеленського, хочу висловити вдячність парламенту Латвії за всі політичні рішення, ухвалені для підтримки України та засудження російської агресії", — акцентувала віцеспікерка парламенту України.

Заступниця голови Верховної Ради додала, що йдеться про визнання Латвією геноциду Українського народу, принципову відмову від імпорту російських енергоносіїв, посилення санкцій проти РФ, розірвання торговельних відносин із Росією, надання Україні відчутної військової підтримки, зокрема, ПЗРК "Стінгер", гуманітарної допомоги й адвокації України у процесі надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

"Усі ці політичні рішення, які ви швидко ухвалили в Парламенті, є проявом великого акту сміливості, відповідальності та солідарності з Україною. Ваше лідерство є прикладом для всього світу", — зазначила Олена Кондратюк.

До того ж заступниця голови Верховної Ради наголосила на необхідності переглянути чинну систему міжнародної безпеки, адже Україна не відчула тієї допомоги від ООН, на яку розраховувала як держава-засновниця цієї організації.

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"Коли у світі у ці дні вшановують жертв Другої світової війни та відзначають перемогу над нацизмом, сьогодні на фоні російської агресії гасло "Ніколи знову!" набуває нового значення. Україна сьогодні захищає не лише себе, але й усю Європу та демократичний світ. Переконана, ми разом із вами, нашими друзями й союзниками, переможемо рашизм так само, як свого часу нацизм", — зауважила Олена Кондратюк.

Зі свого боку, спікерка Саейму Латвії Інара Мурнієце наголосила, що Латвія й надалі робитиме все можливе для підтримки України: як військової, так і щодо допомоги вимушеним переселенцям з України до Латвії та адвокації членства України в ЄС.

"Латвія вже надала військову підтримку України у розмірі 30% від нашого воєнного бюджету. Я захоплююся мужністю та стійкістю захисників України та жителів ваших міст. Після звірств у Бучі Європа та світ не можуть сказати, що нічого не знали. Маємо спільно перемогти Росію, повністю знищити військові сили РФ, послабити її економічно та виключити з усіх міжнародних організацій", — наголосила Інара Мурнієце.

Водночас Олена Кондратюк подякувала за підтримку з боку Латвії у спільній справі притягнення до відповідальності винних у жахливих воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних російськими загарбниками у передмістях Києва, — Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені — а також у Маріуполі та інших населених пунктах України.

Заступниця голови Верховної Ради запропонувала Латвії взяти участь у відбудові м. Буча, що на Київщині.

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"Ви розповідали, що Буча перекладається з латвійської як "дружній поцілунок". Я сподіваюся, що з вашою допомогою та лідерством місто Буча отримає дуже багато дружніх поцілунків від Латвії, взявши шефство на відбудовою та поверненням міста до життя", — звернулася до Інари Мурнієце Олена Кондратюк.

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