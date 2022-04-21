Может ли Украина ударить по Крымскому мосту: в СНБО ответили

Данилов рассказал, возможен ли удар ВСУ по Крымскому мосту / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что украинская армия нанесет удар по Крымскому мосту.

Такое заявление он сделал в интервью радио НВ. На вопрос, может ли Украина ударить по Крымскому мосту, по которому РФ перебрасывает войска, Данилов ответил:

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"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем".

Данилов также заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось.

"Вчера утром начались бои по всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка испытать на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачная. На сегодня они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", – сказал секретарь СНБО.

США поделятся с Украиной разведданными о ситуации в Крыму

Вашингтон решил расширить обмен разведданными с Украиной и предоставить ей больше информации о действиях России на оккупированных территория восточной части страны и в Крыму.

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Ранее сенаторы США потребовали от Вашингтона наладить обмен важной разведывательной информацией, которая могла бы помочь украинцам выстроить эффективную оборону и "вернуть себе каждый дюйм суверенной территории Украины, которая включает Крым и Донбасс".