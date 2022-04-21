Чи може Україна вдарити по Кримському мосту: у РНБО відповіли

Данілов розповів, чи можливий удар ЗСУ по Кримському мосту / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не виключив, що українська армія завдасть удару по Кримському мосту.

Таку заяву він зробив у інтерв'ю радіо НВ. На запитання, чи може Україна вдарити по Кримському мосту, яким РФ перекидає війська, Данілов відповів:

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"Якби ми мали можливість це зробити, ми б це зробили. Якщо буде можливість, ми це обов'язково зробимо".

Данілов також заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не почався.

"Вчора вранці почалися бої по всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їхня спроба випробувати на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони продовжуватимуть ці спроби. Коли розпочнеться так званий великий наступ – це питання часу", – сказав секретар РНБО.

США поділяться з Україною розвідданими про ситуацію в Криму

Вашингтон вирішив розширити обмін розвідданими з Україною та надати їй більше інформації про дії Росії на окупованих територіях східної частини країни та в Криму.

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Раніше сенатори США зажадали від Вашингтона налагодити обмін важливою розвідувальною інформацією, яка могла б допомогти українцям вибудувати ефективну оборону та "повернути собі кожен дюйм суверенної території України, яка включає Крим та Донбас".