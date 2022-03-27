Мы готовы на внеблоковый статус Украины – Зеленский

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина готова пойти на нейтралитет в вопросе НАТО и безъядерный статус.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

Реклама

"Мы готовы"

"Четвертая история – гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну", – заявил Зеленский.

Президент Украины также рассказал о позиции России:

"Это сейчас они стали в ультиматумы добавлять пункты – а (сперва. – Ред.) они сказали, что расширяется НАТО. И чтобы была безблоковость — чтобы, собственно говоря, в Конституции Украины была безблоковость. А потом решили идти куда-то… "Мы не согласны, куда вы идете, и это вне наших договоренностей с Западом, которым уже столько-то лет. Поэтому вопрос этот главный, и из-за этого мы защищаем свою безопасность", – сказала Российская Федерация".

По его словам, вопрос гарантий безопасности для Украины глубоко проработан:

"Поэтому этот пункт – пункт гарантий безопасности для Украины. А так как они говорят, что это и для них (гарантии безопасности. – Ред.), он понятен мне, и его обсуждают. Он глубоко проработан, но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и т. д.".

Реклама

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что другие страны – члены НАТО поддерживают идею миротворческой миссии в Украине. Однако они ждут, когда Альянс совместно это одобрит.

Читайте также: