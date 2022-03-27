Ми готові на позаблоковий статус України – Зеленський

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Україна готова піти на нейтралітет у питанні НАТО та без'ядерний статус.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам.

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"Ми готові"

"Четверта історія – гарантії безпеки та нейтралітет, без'ядерний статус нашої держави. Ми готові на нього йти. Це найголовніший пункт. Це був перший принциповий пункт для Російської Федерації, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це почали війну", – заявив Зеленський.

Президент України також розповів про позицію Росії:

"Це зараз вони стали до ультиматумів додавати пункти – а (спочатку. – Ред.) вони сказали, що розширюється НАТО. І щоб була безблоковість – щоб, власне кажучи, у Конституції України була безблоковість. А потім вирішили йти кудись... "Ми не згодні, куди ви йдете, і це поза нашими домовленостями із Заходом, яким уже стільки років. Тому питання це головне, і тому ми захищаємо свою безпеку", – сказала Російська Федерація".

За його словами, питання гарантій безпеки для України глибоко опрацьоване:

"Тому цей пункт – пункт гарантій безпеки для України. А оскільки вони кажуть, що це і для них (гарантії безпеки. – Ред.), він зрозумілий мені, і його обговорюють. Він глибоко опрацьований, але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум тощо".

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни – члени НАТО підтримують ідею миротворчої місії в Україні. Однак вони чекають, коли Альянс спільно це схвалить.

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