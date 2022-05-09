"Мы снова вместе победим" – реакция украинских политиков на запуск ленд-лиза

Зеленский поблагодарил Байдена за подпись / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Украине очень ждали запуск США законопроекта о ленд-лизе и в первые минуты после его подписания президентом Джозефом Байденом приветствовали это событие.

Сайт "Сегодня" собрал важные высказывания по историческому решению.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Америку за запущенный закон о ленд-лизе.

"Благодарен президенту Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", – написал украинский лидер.

История повторяется

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что во время Второй мировой войны ленд-лиз стал одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом и спустя 80 лет история повторяется.

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"Президент США Джо Байден только что подписал закон, вводящий программу ленд-лиза для поддержки Украины. Это означает больше вооружения и другую помощь для украинских воинов, чтобы победить российских оккупантов. Снабжение американского оружия теперь не будет ограничено никакими дополнительными процедурами, что ускорит его предоставление...Спасибо администрации Президента США и нашим союзникам за поддержку, которую они оказывают нашей стране", – написал Шмигаль в телеграме.

Министр обороны Украины Алексей Резников тоже доволен.

"Подписан закон США о ленд-лизе для Украины. История повторяется. В 1941 году Черчилль убедил США в необходимости ленд-лиза для победы над нацизмом. В 2022 году президент Украины Зеленский сделал то же самое, чтобы победить рашизм", – написал Резников в твиттере.

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