"Мы снова вместе победим" – реакция украинских политиков на запуск ленд-лиза

Зеленский поблагодарил Байдена за подпись / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Украине очень ждали запуск США законопроекта о ленд-лизе и в первые минуты после его подписания президентом Джозефом Байденом приветствовали это событие.
Сайт "Сегодня" собрал важные высказывания по историческому решению.
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Америку за запущенный закон о ленд-лизе.
"Благодарен президенту Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", – написал украинский лидер.
История повторяется
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что во время Второй мировой войны ленд-лиз стал одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом и спустя 80 лет история повторяется.
"Президент США Джо Байден только что подписал закон, вводящий программу ленд-лиза для поддержки Украины. Это означает больше вооружения и другую помощь для украинских воинов, чтобы победить российских оккупантов. Снабжение американского оружия теперь не будет ограничено никакими дополнительными процедурами, что ускорит его предоставление...Спасибо администрации Президента США и нашим союзникам за поддержку, которую они оказывают нашей стране", – написал Шмигаль в телеграме.
Министр обороны Украины Алексей Резников тоже доволен.
"Подписан закон США о ленд-лизе для Украины. История повторяется. В 1941 году Черчилль убедил США в необходимости ленд-лиза для победы над нацизмом. В 2022 году президент Украины Зеленский сделал то же самое, чтобы победить рашизм", – написал Резников в твиттере.
Что произошло
- Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.
- На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.
- После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.