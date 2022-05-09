"Ми знову разом переможемо" – реакція українських політиків на запуск ленд-лізу

Зеленський подякував Байдену за підпис / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
В Україні дуже чекали запуск США законопроекту про ленд-ліз і в перші хвилини після його підписання президентом Джозефом Байденом вітали цю подію.
Сайт "Сьогодні" зібрав важливі вислови щодо історичного рішення.
Реакція
Президент України Володимир Зеленський подякував Америці за запущений закон про ленд-ліз.
"Вдячний президенту Байдену та народу США за підтримку України у боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому", – написав український лідер
Історія повторюється
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що під час Другої світової війни ленд-ліз став одним із головних факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом і через 80 років історія повторюється.
"Президент США Джо Байден щойно підписав закон, який запроваджує програму ленд-лізу для підтримки України. Це означає більше озброєння та іншої допомоги для українських воїнів, аби перемогти російських окупантів. Постачання американської зброї тепер не буде обмежено жодними додатковими процедурами, що прискорить його надання. Дякуємо адміністрації Президента США та нашим союзникам за підтримку, яку вони надають нашій країні", – написав Шмигаль у телеграмі.
Міністр оборони України Олексій Рєзніков теж задоволений.
"Підписано закон США про ленд-ліз для України. Історія повторюється. У 1941 році Черчілль переконав США у необхідності ленд-лізу для перемоги над нацизмом. У 2022 році президент України Зеленський зробив те саме, щоб перемогти рашизм", – написав Резніков у твіттері.
Що сталося
- Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною.
- На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони.
- Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" із засобів відеозв'язку 8 травня Байден заявив, що США продовжать зміцнювати Україну і надалі.