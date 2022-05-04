На 4 мая согласовали эвакуацию из Мариуполя

Из Мариуполя эвакуируют людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 4 мая, из Мариуполя состоится эвакуация в Запорожье. Она будет проходить при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Эвакуационные маршруты

Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4 мая:

Мариуполь "Порт-Сити" — 8:00;

Луначарское кольцо — 10:00;

Токмак — 15:00;

Васильевка — 16:00.

Предварительная эвакуация

В Сети появились уникальные кадры спасения людей в Мариуполе. Важную часть работы провели украинский офицер Денис Прокопенко и полк "Азов".

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