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На 4 мая согласовали эвакуацию из Мариуполя

Владимир Козырь
4 мая, 01:48
Людей будут вывозить в Запорожье

Из Мариуполя эвакуируют людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 4 мая, из Мариуполя состоится эвакуация в Запорожье. Она будет проходить при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Эвакуационные маршруты

Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4 мая:

  • Мариуполь "Порт-Сити" — 8:00;
  • Луначарское кольцо — 10:00;
  • Токмак — 15:00;
  • Васильевка — 16:00.

Предварительная эвакуация

В Сети появились уникальные кадры спасения людей в Мариуполе. Важную часть работы провели украинский офицер Денис Прокопенко и полк "Азов".

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