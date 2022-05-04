На 4 травня погодили евакуацію з Маріуполя

З Маріуполя евакуюють людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 4 травня, з Маріуполя відбудеться евакуація до Запоріжжя. Вона буде проходити за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Евакуаційні маршрути

Офіційна інформація щодо евакуаційних маршрутів до Запоріжжя 4 травня:

Маріуполь "Порт-Сіті" — 8:00;

Луначарське кільце — 10:00;

Токмак — 15:00;

Василівка — 16:00.

Попередня евакуація

У Мережі з'явилися унікальні кадри порятунку людей в Маріуполі. Важливу частину роботи виконали український офіцер Денис Прокопенко та полк "Азов".

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