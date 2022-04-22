На "Азовстале" у мирных жителей и раненых военных заканчивается вода – Денисова

Людмила Денисова заявила, что люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света. / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Мариуполь в осаде уже 51 сутки. Армия России обстреливает и бомбит город, не допускает гуманитарную помощь, а также проводит принудительную депортацию жителей города в РФ.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что происходит

По ее словам, в укрытиях завода "Азовсталь" находятся около 1000 мирных жителей, среди которых пожилые люди, женщины, много детей, в т.ч. младенцев, и около 500 раненых военных.

"У них заканчивается питьевая вода, мало еды, люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света. Дети на грани истощения и нуждаются в всесторонней помощи. В интернете распространяется много фото и видео с доказательствами того, как мариупольцы пытаются выжить и сохранить самое ценное – жизнь своих детей. На этих видео женщины и дети рассказывают о сложной жизни под землей и заветной мечте – выйти из бомбоубежища", – написала Уполномоченная.

Кроме этого, Людмила Денисова заявила, что, несмотря на "договоренности", российские оккупанты не прекратили обстрелов и не дали возможности эвакуировать людей.

Также она отметила, что действия России по уничтожению Мариуполя и его жителей является геноцидом украинского народа.

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Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что президент Владимир Путин может привлечь Росгвардию и ФСБ для наступления в Мариуполе на завод "Азовсталь".

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