На "Азовсталі" в мирних мешканців і поранених військових закінчується вода – Денісова

Людмила Денисова заявила, що люди з бомбосховищ зовсім не бачать сонячного світла. / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Маріуполь перебуває в облозі вже 51 добу. Армія Росії обстрілює та бомбардує місто, не допускає гуманітарну допомогу, а також проводить примусову депортацію мешканців міста доу РФ.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Що відбувається

За її словами, в укриттях заводу "Азовсталь" перебувають близько 1000 мирних мешканців, серед яких літні люди, жінки, багато дітей, у т.ч. немовлят, і близько 500 поранених військових.

"У них закінчується питна вода, мало їжі, люди з бомбосховища зовсім не бачать сонячного світла. Діти на межі виснаження і потребують всебічної допомоги. У інтернеті шириться багато фото та відео з доказами того, як маріупольці намагаються вижити та зберегти найцінніше – життя своїх дітей. На цих відео жінки та діти розповідають про складне життя під землею та найзаповітнішу мрію – вийти з бомбосховища", – написала Уповноважена.

Крім цього, Людмила Денісова заявила, що, попри "домовленості", російські окупанти не припинили обстрілів та не дали можливості евакуювати людей.

Також вона зазначила, що дії Росії зі знищення Маріуполя та його мешканців є геноцидом українського народу.

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Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що президент Володимир Путін може задіяти Росгвардію та ФСБ для наступу в Маріуполі на завод "Азовсталь".

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