На Херсонщине пропал журналист Олег Батурин

Батурин работает журналистом газеты "Новый день". Коллаж "Сегодня"

В Каховке Херсонской области вечером 12 марта пропал местный журналист газеты "Новый день" Олег Батурин.

Об этом сообщил Институт массовой информации со ссылкой на супругу журналиста.

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Что произошло

По словам жены журналиста, примерно в 16:00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться возле находящейся неподалеку автостанции.

"Где-то в 16.30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", – заявила она.

По сообщению в местных чатах, около 16:50 возле автостанции заметили российских военных. Батурин работает журналистом газеты "Новый день".

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Напомним, российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики". Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество.

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