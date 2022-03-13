На Херсонщині пропав журналіст Олег Батурін

Батурін працює журналістом газети "Новий день". Колаж "Сьогодні"

У Каховці на Херсонщині ввечері 12 березня пропав місцевий журналіст газети "Новий день" Олег Батурін.

Про це повідомив Інститут масової інформації із посиланням на дружину журналіста.

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Що сталося

За словами дружини журналіста, приблизно о 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, що знаходиться неподалік.

"Десь о 16.30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися за 20 хвилин. Але не повернувся", – заявила вона.

За повідомленням у місцевих чатах, близько 16.50 біля автостанції помітили російських військових. Батурін працює журналістом газети "Новий день".

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Нагадаємо, російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки". Окупанти дзвонять депутатам облради та пропонують співпрацю.

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