На Пасху оккупанты вели мощные обстрелы всей Луганской области – Гайдай

Оккупанты продолжают обстрел украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области на Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского обстрела в ДТП попали несколько автомобилей, некоторые машины загорелись. Поэтому спасали людей не только разбирая завалы, но и из транспортных средств", – рассказал Гайдай.

По его словам, оккупанты уже третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

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Больше всего от российских военных на Пасху пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.

"В Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном – дома", – отметил Гайдай.

Ситуация в Луганской области