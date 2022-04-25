На Великдень окупанти вели потужні обстріли усієї Луганської області – Гайдай

Окупанти продовжують обстріл українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні
У Луганській області на Великдень російські військові втретє влучили в нафтопереробний завод. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У неділю вся область опинилася під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Через ворожий обстріл у ДТП потрапили кілька автомобілів, деякі машини загорілися. Тому рятували людей не лише розбираючи завали, а й з транспортних засобів", – розповів Гайдай.
За його словами, окупанти вже втретє влучили в нафтопереробний завод у Лисичанську.
Найбільше від російських військових на Великдень постраждали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.
"У Лисичанську пошкоджено дві багатоповерхівки та щонайменше два приватні будинки. У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка та господарські будівлі поруч. У Рубіжному та Гірському – будинки", – зазначив Гайдай.
Ситуація у Луганській області
- У Горській громаді Луганської області через обстріл окупантів перебито магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція.
- Авіаційні удари та артилерійські обстріли російських окупантів спричинили руйнування та пошкодження близько 25 багатоповерхових та приватних житлових будинків.
- Понад 100 мешканців Попасної Луганської області померли через російських військових. Також окупанти контролюють майже половину міста. Саме тому евакуація мирних жителів дуже ускладнюється.