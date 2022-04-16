На Востоке ВСУ уничтожили за сутки 16 оккупантов и их технику

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки 16 апреля украинские военные дали отпор российским оккупантам. В результате наши защитники ликвидировали 16 солдат РФ.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским оккупантам. В частности, 16 апреля наши защитники отазили 1 атаку врага. Потери противника составляют:

личного состава – 16

БМП – 2

артиллерийских систем – 4

АТ – 2

БПЛА – 3

ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов — Генштаб

Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла более 20 тысяч личного состава и много военной техники – количество подсчитал Генеральный штаб вооруженных Сил Украины. Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 20 100 человек;

танков ‒ 762 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1982 единиц;

артиллерийских систем – 371 единица;

РСЗО – 125 единиц;

средства ПВО – 66 единиц;

самолетов – 163 единиц;

вертолетов – 145 единиц;

автомобильной техники – 1458 единиц;

корабли/катера – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;

специальная техника – 26 единиц;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генштабе отметили, что эти данные еще уточняются.

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