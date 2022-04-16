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На Сході ЗСУ знищили за добу 16 окупантів та їхню техніку

Софія Ковнір
16 квітня, 22:56
Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським окупантам

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу 16 квітня українські військові дали відсіч російським окупантам. Внаслідок цього наші захисники ліквідували 16 солдатів РФ.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським окупантам. Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають:

  • особового складу – 16

  • БМП – 2

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  • артилерійських систем – 4

  • АТ – 2

  • БПЛА – 3

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ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів – Генштаб

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад 20 тисяч особового складу та багато військової техніки — кількість підрахував Генеральний штаб Збройних Сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 20 100 осіб;
  • танків ‒ 762 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1982 одиниць;
  • артилерійських систем – 371 одиниця;
  • РСЗВ – 125 одиниць;
  • засоби ППО – 66 одиниць;
  • літаків – 163 одиниць;
  • вертольотів – 145 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1458 одиниць;
  • кораблі/катери – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць;
  • спеціальна техніка – 26 одиниць;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генштабі наголосили, що ці дані ще уточнюються.

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