На юге Украины ВСУ в течение суток нанесли более 100 ударов и уничтожили 57 оккупантов

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям врага. / Фото: Укринформ, depo.ua, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты за сутки продолжали гатить артиллерийским и ракетно-залповым огнем по Николаевской области. Обстреливая объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, враг оказывает и психологическое давление на мирных жителей.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

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Какая ситуация

"В Херсонской области оккупанты осознали, что заскочили в законодательную ловушку с псевдореферендумом и включением области в состав России. И пока коллаборанты от фейковой власти выискивают способы узаконить незаконное, на улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги, как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни", – говорится в сообщении.

В то же время украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям врага. Общие потери оккупантов составили: 57 рашистов, 6 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники.

"В Одесской области враг продолжает расшатывать ситуацию вокруг прокладки сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья, втягивание имеющихся в непризнанной республике военных сил в войну с запада и другими фейками-ужастиками по скоплению в регионе националистических подразделений", – заявили в командовании.

Кроме этого, сообщается, что корабельная группировка оккупантов в Черном море имеет четыре корабля и две подводные лодки, несущие более 30 крылатых ракет типа "Калибр". В командовании сообщили, что угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной.

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Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что кафиры терпят неудачи в войне против Украины. В Луганском направлении оперативное наступление российских войск выдыхается. Враг скоро перейдет к тактическим действиям и обороне.

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