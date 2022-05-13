На півдні України ЗСУ протягом доби нанесли понад 100 ударів та знищили 57 окупантів

Українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація протягом доби завдали понад 100 ударів по позиціях ворога. / Фото: Укрінформ, depo.ua, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти за добу продовжували гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем по Миколаївщині. Обстрілюючи об’єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог здійснює і психологічний тиск на мирних мешканців.

Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Південь".

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Яка ситуація

"На Херсонщині окупанти усвідомили, що вскочили у законодавчу пастку із псевдореферендумом та включенням області до складу Росії. І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконне, на вулицях тимчасово окупованого Херсона з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав’язані ворогом символи, владу, спосіб життя", – йдеться в повідомленні.

Водночас українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях ворога. Загальні втрати окупантів становили: 57 рашистів, 6 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.

"На Одещині ворог продовжує розхитувати ситуацію навколо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров’я, втягування наявних в невизнаній республіці військових сил у війну із заходу та іншими фейками-жахачками щодо скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів", – заявили в командуванні.

Крім цього, повідомляється, що корабельне угруповання окупантів у Чорному морі має чотири кораблі та два підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". У командуванні повідомили, що загроза ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України залишається актуальною.

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Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти зазнають невдач у війні проти України. На Луганському напрямку оперативний наступ російських військ видихається. Ворог незабаром перейде до тактичних дій та оборони.

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