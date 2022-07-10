На Запорожскую АЭС прибыл известный российский пропагандист: что задумали оккупанты

Оккупанты устроили провокацию на Запорожской АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты устроили провокацию на захваченной Запорожской АЭС. Они инициируют съемку пропагандистских роликов с участием украинского персонала станции.

Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на своей странице в Facebook.

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"Ради красивой пропагандистской картинки о безопасной работе ЗАЭС под дулами оружия оккупантов рашисты прибегли к очередной провокации. Российские военные насильно заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем "Росатома" и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и в другие помещения с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью", – говорится в сообщении.

Как отмечают в "Энергоатоме", так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора.

"Несмотря на усилия российских подонков, ЗАЭС остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть, ожидая скорейшего освобождения с помощью ВСУ. Соответствующая нота относительно преступных действий рашистов на Запорожской атомной электростанции будет направлена в международные органы безопасности АЭС", – заявили в НАЭК.

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