На Запорожскую АЭС прибыл известный российский пропагандист: что задумали оккупанты

Оккупанты устроили провокацию на Запорожской АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты устроили провокацию на захваченной Запорожской АЭС. Они инициируют съемку пропагандистских роликов с участием украинского персонала станции.
Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на своей странице в Facebook.
"Ради красивой пропагандистской картинки о безопасной работе ЗАЭС под дулами оружия оккупантов рашисты прибегли к очередной провокации. Российские военные насильно заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем "Росатома" и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и в другие помещения с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью", – говорится в сообщении.
Как отмечают в "Энергоатоме", так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора.
"Несмотря на усилия российских подонков, ЗАЭС остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть, ожидая скорейшего освобождения с помощью ВСУ. Соответствующая нота относительно преступных действий рашистов на Запорожской атомной электростанции будет направлена в международные органы безопасности АЭС", – заявили в НАЭК.
Оккупанты объявили Запорожскую АЭС собственностью России
- 3 марта войска РФ прорвались в Энергодар и начали почти в упор обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Произошел пожар, ситуация была критической, оккупанты допустили спасателей на территорию ЗАЭС для ликвидации возгорания только на следующее утро.
- 4 марта оккупанты захватили админкорпус и проходную Запорожскую АЭС. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках, обеспечивая стабильную эксплуатацию ядерных установок.
- Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС. Персонал станции не пострадал.
- 12 марта российские оккупанты собрали руководящий персонал Запорожской АЭС и объявили, что теперь электростанция находится в собственности "Росатома".