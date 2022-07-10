На Запорізьку АЕС прибув відомий російський пропагандист: що задумали окупанти

Окупанти влаштували провокацію на Запорізькій АЕС / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти влаштували провокацію на захопленій Запорізькій АЕС. Вони ініціюють зйомку пропагандистських роликів за участі українського персоналу станції.
Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на своїй сторінці у Facebook.
"Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів рашисти вдалися до чергової провокації. Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста з представником "Росатома" й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв'ю", – йдеться в повідомленні.
Як наголошують в "Енергоатомі", так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора.
"Попри зусилля російських покидьків, ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ. Відповідна нота про злочинні дії рашистів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС", – заявили в НАЕК.
Окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю Росії
- 3 березня війська РФ прорвалися до Енергодара і почали майже впритул обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Сталася пожежа, ситуація була критичною, окупанти допустили рятувальників на територію ЗАЕС для ліквідації займання лише наступного ранку.
- 4 березня окупанти захопили адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок.
- Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС. Персонал станції не постраждав.
- 12 березня російські окупанти зібрали керівний персонал Запорізької АЕС і оголосили, що тепер електростанція у власності "Росатому".