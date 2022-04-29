Наливайченко заявил о панике оккупантов в Крыму – бегут даже ФСБшники

"Власть" бежит из Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные власти Крыма бегут с полуострова. Об этом заявил политический деятель и экс-глава СБУ в 206-2010 и 2014-2015 годах Валентин Наливайченко.

Об этом он рассказал в эфире национального информационного марафона телеведущей Елене Цинтиле на YouTube-канале "Украина 24".

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Временные власти Крыма, по словам Наливайченко, срочно "сбрасывают" жилье, чтобы как можно скорее уехать оттуда. Это главным образом ФСБшники и милиция, которые после аннексии полуострова переехали сюда из России.

"Те, кто изображал власть на полуострове, быстро продают недвижимость и увозят свои семьи. То есть фактически драпают из Крыма".

Кроме этого, политик назвал еще два фактора, которые, по его мнению, влияют на крымчан и заставляют их изменить отношение к "русскому миру" на негативное.

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"Крымчане видят переполненные госпитали и больницы тысячами и тысячами раненых. Это как ничто деморализует в том числе местное население Автономной Республики Крым. Также местные видят принудительный призыв в русскую армию становится все более и более жестоким".

Все большее количество людей забирают, а возвращают либо ранеными, либо вообще бросают убитыми на поле боя, добавил Наливайченко.

"В Крыму теперь так же хорошо известно, как и по всей России, что российская армия просто оставляет на поле боя своих убитых, они их даже не подбирают".

Наливайченко объяснил, что дальше военное командование РФ дает приказ и их армия наступает по телам собственных погибших.

"Действительно, мир такого еще не видел. В Крыму не меньший шок, чем у нас или в других частях нашей страны от того, что творит агрессор даже со своими военнослужащими".

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