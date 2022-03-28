Напугала судьба "Саратова" – в РФ боятся подводить корабли к побережью Украины

ВСУ уничтожили корабль РФ "Саратов" / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты больше не пришвартовывают российские военные корабли во временно оккупированные украинские порты. В РФ опасаются, что их постигнет судьба судна "Саратов", который уничтожили наши защитники.

Новые разведданные опубликовала пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter.

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Корабли российского флота больше не приближаются к украинским берегам, чтобы не попасть под огонь. При этом Россия проводит дистанционную блокаду черноморского побережья, препятствуя Украине вести международную морскую торговлю.

"Уничтожение десантного корабля "Саратов" в Бердянске, вероятно, пошатнуло уверенность ВМС России в проведении операций в непосредственной близости от побережья Украины в будущем", – отмечается в публикации.

Однако с акватории Черного моря ВМС России продолжают наносить удары по материковой Украине.

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ВСУ уничтожают корабли оккупантов

24 марта в Бердянском порту Запорожской области были слышны сильные взрывы. ЗСУ уничтожили десантный корабль оккупантов "Орск" и резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.

Также стало известно, что кроме уничтоженного "Орска", были повреждены еще несколько российских военных судов. По данным Obozrevatel, произошел пожар на большом десантном корабле "Саратов".

"Спасаются бегством БДК "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших)", – пишет ресурс.