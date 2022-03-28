Налякала доля "Саратова" – у РФ бояться підводити кораблі до узбережжя України

ЗСУ знищили корабель РФ "Саратов" / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти більше не пришвартовують російські військові кораблі в тимчасово окуповані українські порти. У РФ побоюються, що їх спіткає доля судна "Саратов", яке знищили наші захисники.

Нові розвіддані опублікувала пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Реклама

Кораблі російського флоту більше не наближаються до українських берегів, щоби не потрапити під вогонь. При цьому Росія проводить дистанційну блокаду чорноморського узбережжя перешкоджає Україні вести міжнародну морську торгівлю.

"Знищення десантного корабля "Саратов" у Бердянську, ймовірно, похитнуло впевненість ВМС Росії у проведенні операцій у безпосередній близькості від узбережжя України в майбутньому", – зазначається у публікації.

Проте з акваторії Чорного моря ВМС Росії продовжують завдавати ударів по материковій Україні.

Реклама

ЗСУ знищують кораблі окупантів

24 березня у Бердянському порту Запорізької області було чути сильні вибухи. ЗСУ знищили десантний корабель окупантів "Орськ" та резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога.

Також стало відомо, що крім знищеного "Орська" було пошкоджено ще кілька російських військових суден. За даними Obozrevatel, сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".

"Рятуються втечею БДК "Куніков" та "Новочеркаськ", які також отримали пошкодження та втрати серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих)", – пише ресурс.