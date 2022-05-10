"Настаиваем на полном членстве Украины в ЕС" – цитаты мировых лидеров 10 мая

Анналена Бербок, Борис Джонсон, Габриэлюс Ландсбергис - все поддерживают Украину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные политики начинают высказываться о поддержке вступления Украины в ЕС и снова заявляют, что будут с нами до полной победы над Россией, которая является сегодня основным агрессором в мире.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты политиков за 10 мая.

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Наша дорога в ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая прибыла с необъявленным визитом в Украину, заверила в поддержке наших европейских инициатив.

"Для меня сейчас понятно, что Украина является однозначно частью Европы, и поэтому мне очень понятна заявка Украины на членство в ЕС – полноправное членство. Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это будет наукой после этой агрессивной войны… Если говорить о статусе кандидата, то я убеждена, что – как сказала президент Еврокомиссии – мы найдем путь для участия Украины в ЕС", – заявила Бербок на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Бербок в Киеве перед брифингом с Кулебой / Фото Reuters

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Неожиданную поддержку мы получили и от представителя Венгрии, власти которой всегда скептически относились к Украине.

"Я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его. Если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО, мы никогда не были против этого. Поэтому, если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против этого", – заявил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Путину не сдадимся!

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей манере в очередной раз высказался в адрес международного преступника Владимира Путина.

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"Мы не будем колебаться – и мы не сдадимся – пока Путин не потерпит неудачу. Украина столкнулась с вызовами, которых не было в новейшей истории. Мы сплотились в ответе на жестокое нападение Путина на Украину, сплотив мир против его агрессии и введя карательные санкции против России", – сказал глава британского правительства.

В Литве главную опасность увидели не только в Путине, но в целом в существующем сегодня в России режиме.

"С нашей точки зрения, пока нынешний режим будет у власти в России, окружающие его страны будут в определенной степени в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что знаете, кто-то может сменить Путина и изменить его ближайшее окружение, но на его место может стать другой Путин. И потому, пока существует режим, который намерен вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности", – отметил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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