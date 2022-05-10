"Наполягаємо на повному членстві України в ЄС" – цитати світових лідерів 10 травня

Анналена Бербок, Борис Джонсон, Габріелюс Ландсбергіс - усі підтримують Україну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Західні політики починають висловлюватися про підтримку вступу України до ЄС і знову заявляють, що будуть з нами до повної перемоги над Росією, яка сьогодні є основним агресором у світі.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати політиків за 10 травня.

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Наша дорога до ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула з неоголошеним візитом в Україну, запевнила у підтримці наших європейських ініціатив.

"Для мене зараз зрозуміло, що Україна є однозначною частиною Європи, і тому мені дуже зрозуміла заявка України на членство у ЄС – повноправне членство. Ми наполягаємо на повному членстві України у Європейському Союзі. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, це буде наукою після цієї агресивної війни... Якщо говорити про статус кандидата, то я переконана, що, як сказала президент Єврокомісії, ми знайдемо шлях для участі України в ЄС", – заявила Бербок на брифінгу із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Бербок у Києві перед брифінгом з Кулебою / Фото Reuters

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Несподівану підтримку ми отримали і від представника Угорщини, влада якої завжди скептично ставилася до України.

"Я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його. Якщо говорити про прагнення України вступити до НАТО, то ми ніколи не були проти цього. Тому, якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього", – заявив надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Путіну не здамося!

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своїй манері вкотре висловився на адресу міжнародного злочинця Володимира Путіна.

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" Ми не вагатимемося – і ми не здамося – поки Путін не зазнає невдачі. Україна зіткнулася із викликами, яких не було у новітній історії. Ми згуртувалися у відповіді на жорстокий напад Путіна на Україну, згуртувавши мир проти його агресії та ввівши каральні санкції проти Росії", – сказав глава британського уряду.

У Литві головну небезпеку побачили не тільки в Путіні, але в цілому в режимі, що існує сьогодні в Росії.

"На наш погляд, поки нинішній режим буде при владі в Росії, навколишні країни будуть певною мірою в небезпеці. Не лише Путін, а й весь режим, бо знаєте, хтось може змінити Путіна та змінити його найближче оточення, але на його місце може стати інший Путін. І тому, поки існує режим, який має намір вести війни за межами російської території, навколишні країни перебувають у небезпеці ", – зазначив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

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