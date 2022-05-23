Нечеловеческая жестокость: оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС

Оккупанты ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС и расстреляли его / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 23 мая ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. Мужчина получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".

Реклама

Работник энерго-ремонтного подразделения АЭС Сергей Швец с многочисленными пулевыми ранениями госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.

"Ни объяснить, ни оправдать такую нечеловеческую жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности", – отметили в "Энергоатоме".

Оккупанты объявили Запорожскую АЭС собственностью России