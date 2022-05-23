Нелюдська жорстокість: окупанти розстріляли працівника Запорізької АЕС

Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС та розстріляли його / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти 23 травня увірвалися до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. Чоловік отримав важкі поранення.
Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".
Працівник енерго-ремонтного підрозділу АЕС Сергій Швець із численними кульовими пораненнями ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя.
"Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності", – зазначили в "Енергоатомі".
Окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю Росії
- 3 березня війська РФ прорвалися до Енергодару і почали майже впритул обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Сталася пожежа, ситуація була критичною, окупанти допустили рятувальників на територію ЗАЕС для ліквідації займання лише наступного ранку.
- 4 березня окупанти захопили адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок.
- Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС. Персонал станції не постраждав.
- 12 березня російські окупанти зібрали керівний персонал Запорізької АЕС і оголосили їм, що тепер електростанція перебуває у власності "Росатому".