Некогда ждать: Кабмин поддержал громкий законопроект по марихуане

В Минздраве призвали принять законопроект о каннабисе / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Украины поддержало законопроект, который будет регулировать оборот каннабиса в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Минздрав ожидает, что Верховная Рада поддержит его принятие, чтобы облегчить течение ряда патологических состояний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"Кабинет министров Украины поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Этот законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней, в частности, онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны", — говорится в сообщении.

Принятие законопроекта позволит в дальнейшем имплементировать лучший опыт в сфере регулирования оборота препаратов на основе каннабиса, отмечает Минздрав.

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"Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении в результате этого влияния. И мы понимаем, что нет времени ждать", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Регулирование оборота каннабиса

Законопроект предусматривает установление жесткого контроля за выращиванием, производством и реализацией препаратов, в частности: лицензирование хозяйственной деятельности по культивированию сортов растений рода конопли для медицинских целей; разрешение деятельности по культивированию сортов растений рода конопли для медицинских, промышленных целей, в научной и научно-технической деятельности.

При этом должна производиться маркировка каждой партии и единицы фасованной продукции уникальным штрих-кодом. Предусмотрено также ведение электронного реестра учета перемещения сортов растений рода конопли для медицинских целей или производимых из них лекарственных средств на всех этапах оборота. Отпуск лекарственных средств, изготовленных из сортов растений рода конопли для медицинских целей, будет производиться исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту.

Для чего применяют медицинский каннабис

Минздрав отмечает, что медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. В частности, он облегчает течение более 50 патологических состояний, таких как:

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Посттравматические стрессовые расстройства, в частности, полученные в результате военных действий.

Неврологические заболевания. По предварительным выводам медицинский каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта.

Заболевания пищеварительного тракта.

Хронические боли невропатического происхождения.

Препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, включая облегчение боли, расстройства питания, налаживание сна.

По предварительным доказательствам эффективно использование лекарственных средств на основе медицинского каннабиса в случае психических патологий, возникающих вследствие употребления психоактивных веществ со стимулирующим действием на организм человека, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна.

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