Немає часу чекати: Кабмін підтримав гучний законопроєкт щодо марихуани

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Уряд України підтримав законопроєкт, який регулюватиме оборот канабісу у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. МОЗ очікує, що Верховна Рада підтримає його ухвалення, щоб полегшити перебіг низки патологічних станів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

"Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який регулює оборот рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Цей законопроєкт розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб, зокрема онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни", — йдеться у повідомленні.

Прийняття законопроєкту дозволить надалі імплементувати найкращий досвід у сфері регулювання обігу препаратів на основі канабісу, зазначає МОЗ.

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"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров'я. Ми розуміємо кількість людей, які потребуватимуть медикаментозного лікування в результаті цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Регулювання обороту канабісу

Законопроєкт передбачає встановлення жорсткого контролю за вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, зокрема: ліцензування господарської діяльності щодо культивування сортів рослин роду конопель для медичних цілей; дозвіл діяльності з культивування сортів рослин роду конопель для медичних, промислових цілей, у науковій та науково-технічній діяльності.

При цьому має проводитися маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним штрих-кодом. Передбачено також ведення електронного реєстру обліку переміщення сортів рослин роду конопель для медичних цілей або лікарських засобів, що виробляються з них, на всіх етапах обороту. Відпуск лікарських засобів, виготовлених із сортів рослин роду конопель для медичних цілей, проводитиметься виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом.

Для чого застосовують медичний канабіс

МОЗ зазначає, що медичний канабіс здатний запобігати стражданням пацієнтів та покращити їх лікування. Зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, таких як:

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Посттравматичні стресові розлади, зокрема отримані внаслідок військових дій.

Неврологічні захворювання. За попередніми висновками медичний канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона та синдрому Туретта.

Захворювання травного тракту.

Хронічні болі невропатичного походження.

Препарати на основі канабісу застосовуються в паліативній допомозі для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, включаючи полегшення болю, розлади харчування, налагодження сну.

За попередніми доказами ефективним є використання лікарських засобів на основі медичного канабісу у разі психічних патологій, що виникають внаслідок вживання психоактивних речовин із стимулюючою дією на організм людини, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну.

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